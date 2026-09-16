Top.Mail.Ru
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 1
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 2
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 3
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 4
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 5
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 6
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 7
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 8
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 9
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 10
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 1
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 2
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 3
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 4
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 5
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 6
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 7
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 8
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 9
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 10
  • Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
565

Описание товара Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)

**Наушники WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP** Откройте для себя мир кристально чистого звука с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP! **Особенности:** * **Подключение:** [тип подключения]. Погрузитесь в атмосферу любимых мелодий, фильмов и игр с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP. Благодаря качественному звуку и удобному дизайну эти наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. Выбирайте WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP и наслаждайтесь каждым моментом, проведённым с музыкой!

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Описание
**Наушники WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP** Откройте для себя мир кристально чистого звука с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP! **Особенности:** * **Подключение:** [тип подключения]. Погрузитесь в атмосферу любимых мелодий, фильмов и игр с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP. Благодаря качественному звуку и удобному дизайну эти наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. Выбирайте WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP и наслаждайтесь каждым моментом, проведённым с музыкой!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...