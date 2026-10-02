Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT
Наушники TWS JBL WAVE BUDS комфортно располагаются в слуховом канале благодаря эргономичной обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Внутри размещены 8-мм динамические излучатели, которые при поддержке технологии JBL Deep Bass формируют четкий звук с насыщенным басом. Интегрированный микрофон передает чистую речь без искажений. Наушники JBL WAVE BUDS оформлены в мятном цвете и имеют защиту по стандарту IP54. Они устойчивы к проникновению пыли и водяным брызгам. Сенсорные кнопки обеспечивают простое управление проигрыванием аудио и звонками, а также голосовым помощником. Кейс оснащен световым индикатором состояния и магнитной фиксацией. С учетом подзарядок наушники способны работать автономно до 32 часов.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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