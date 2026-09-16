Наушники QCY H3 Black (BH23H3A)
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY H3 Black (BH23H3A)
Накладные беспроводные наушники QCY H3 с шумоподавлением. Погрузитесь в безмятежность ночи благодаря функции глубокого ночного шумоподавления 43 дБ. В наших наушниках используются усовершенствованные микрофоны для обнаружения и противодействия внешнему шуму, что позволяет вам игнорировать хаос вокруг вас. Непрерывное спокойствие у вас под рукой! Благодаря двухрежимной адаптации ушного канала для быстрой идентификации ушного канала и степени его износа наши наушники обеспечивают персонализированное шумоподавление и регулировку звука, обеспечивая превосходное качество звука для каждого. Благодаря усовершенствованному микрофонному шумоподавлению SBC 3 и интеллектуальному алгоритму нейронной сети VDCNN он динамически адаптируется к различным шумовым условиям, обеспечивая четкое качество голоса для естественных разговоров как в помещении, так и на открытом воздухе. Ощутите качество звука, превосходящее стандарты компакт-дисков. Наши наушники имеют невероятный частотный диапазон 40 кГц, обеспечивая кристально чистый и реалистичный звук. Каждая нота становится шедевром. Окунитесь в волшебство живой музыки — приобретите наушники Hi-Res прямо сейчас! Наши наушники с композитной титановой диафрагмой из ПЭТ диаметром 40 мм обеспечивают кристально чистые высокие частоты и глубокие, яркие низкие частоты. В сочетании с полностью закрывающими чашками наушников они обеспечивают ощущение присутствия в кинотеатре на 360° с захватывающим шумоподавлением. Повысьте качество звука уже сегодня. Два устройства, одно удобство. Попрощайтесь с парной головной болью. Дважды коснитесь экрана, чтобы переключиться между телефоном и планшетом и наслаждаться непрерывным звуком. С легкостью усовершенствуйте свою многозадачную игру.
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