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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey

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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey - фото 1
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey - фото 1
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey
3 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey

HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду. 11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду. 11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey - данный товар вы можете купить по цене 3430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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