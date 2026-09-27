Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White
HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду. 11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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