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Наушники A4Tech Bloody GR270 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody GR270

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Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 3
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Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 6
Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 7
Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody GR270 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621322
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
кабель AUX, кабель USB/USB-C, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х10
Вес, г.
740

Описание товара Наушники A4Tech Bloody GR270

Наушники A4TECH сочетают в себе превосходное качество звука и современные технологии для комфортного использования. Эти черные мониторные наушники оснащены как проводным, так и беспроводным подключением, что позволяет использовать их в любых условиях. Длина кабеля составляет 1,5 метра, а отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство, особенно при переноске или хранении. Благодаря наличию микрофона, данная модель идеально подходит для общения в сети, работы и онлайн-игр. Система активного шумоподавления обеспечивает чистоту звука, устраняя посторонние шумы и создавая эффект полного погружения. Несмотря на то, что наушники не имеют складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Наушники поддерживают Bluetooth и радиоканал для беспроводного подключения, что предоставляет пользователю свободу передвижения без неудобств, связанных с проводами. Для проводного подключения доступны разъемы jack 3.5 mm, USB и USB Type-C, что делает эту модель совместимой с множеством устройств. A4TECH предлагает надежные и функциональные наушники, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей, обеспечивая отличное качество звука и удобство эксплуатации.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody GR270




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
кабель AUX, кабель USB/USB-C, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
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Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH сочетают в себе превосходное качество звука и современные технологии для комфортного использования. Эти черные мониторные наушники оснащены как проводным, так и беспроводным подключением, что позволяет использовать их в любых условиях. Длина кабеля составляет 1,5 метра, а отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство, особенно при переноске или хранении. Благодаря наличию микрофона, данная модель идеально подходит для общения в сети, работы и онлайн-игр. Система активного шумоподавления обеспечивает чистоту звука, устраняя посторонние шумы и создавая эффект полного погружения. Несмотря на то, что наушники не имеют складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Наушники поддерживают Bluetooth и радиоканал для беспроводного подключения, что предоставляет пользователю свободу передвижения без неудобств, связанных с проводами. Для проводного подключения доступны разъемы jack 3.5 mm, USB и USB Type-C, что делает эту модель совместимой с множеством устройств. A4TECH предлагает надежные и функциональные наушники, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей, обеспечивая отличное качество звука и удобство эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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