Наушники A4Tech Bloody GR270
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody GR270
Наушники A4TECH сочетают в себе превосходное качество звука и современные технологии для комфортного использования. Эти черные мониторные наушники оснащены как проводным, так и беспроводным подключением, что позволяет использовать их в любых условиях. Длина кабеля составляет 1,5 метра, а отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство, особенно при переноске или хранении. Благодаря наличию микрофона, данная модель идеально подходит для общения в сети, работы и онлайн-игр. Система активного шумоподавления обеспечивает чистоту звука, устраняя посторонние шумы и создавая эффект полного погружения. Несмотря на то, что наушники не имеют складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Наушники поддерживают Bluetooth и радиоканал для беспроводного подключения, что предоставляет пользователю свободу передвижения без неудобств, связанных с проводами. Для проводного подключения доступны разъемы jack 3.5 mm, USB и USB Type-C, что делает эту модель совместимой с множеством устройств. A4TECH предлагает надежные и функциональные наушники, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей, обеспечивая отличное качество звука и удобство эксплуатации.
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