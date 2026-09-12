Top.Mail.Ru
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 1
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 2
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 3
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 4
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 5
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 6
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 7
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 8
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 9
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 10
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 11
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 12
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 13
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 14
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 15
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 16
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 17
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 18
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 19
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 20
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 21
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 22
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 23
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 24
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 25
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 26
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 27
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 14
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 16
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 17
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 18
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 19
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 20
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 21
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 22
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 23
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 24
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 25
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 26
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 27
  • Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
720

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime

Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука. Благодаря черно-желтому дизайну они привлекают внимание и добавляют яркости вашему образу. Мониторная конструкция обеспечивает комфортное прилегание и улучшенную звукоизоляцию, что делает их идеальными для длительного использования. Эти наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться с друзьями или коллегами. Проводное подключение обеспечивает стабильное и надежное соединение с устройствами, исключая задержки в передаче звука. Кабель длиной 1 метр предоставляет оптимальную свободу движения. Особенностью модели является система активного шумоподавления, которая значительно улучшает качество прослушивания в шумной обстановке, создавая более чистый и насыщенный звук. A4TECH — это сочетание передовых технологий и эргономичного дизайна, что делает их отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и на работе.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука. Благодаря черно-желтому дизайну они привлекают внимание и добавляют яркости вашему образу. Мониторная конструкция обеспечивает комфортное прилегание и улучшенную звукоизоляцию, что делает их идеальными для длительного использования. Эти наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться с друзьями или коллегами. Проводное подключение обеспечивает стабильное и надежное соединение с устройствами, исключая задержки в передаче звука. Кабель длиной 1 метр предоставляет оптимальную свободу движения. Особенностью модели является система активного шумоподавления, которая значительно улучшает качество прослушивания в шумной обстановке, создавая более чистый и насыщенный звук. A4TECH — это сочетание передовых технологий и эргономичного дизайна, что делает их отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...