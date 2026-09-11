Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Navy
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
720
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Navy
Тип амбушюр: мониторные, Тип соединения: проводные USB/3,5 мм, 1x3.5 мм/USB, Подходит для: Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 5, Конструктив: микрофон гибкий однонаправленный, съемный микрофон, крепление - оголовье, Управление: регулятор громкости, выключение микрофона, Особенности: игровая,
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Тип амбушюр: мониторные, Тип соединения: проводные USB/3,5 мм, 1x3.5 мм/USB, Подходит для: Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 5, Конструктив: микрофон гибкий однонаправленный, съемный микрофон, крепление - оголовье, Управление: регулятор громкости, выключение микрофона, Особенности: игровая,
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Navy - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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