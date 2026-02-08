Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
470
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki
Представляем наушники A4Tech — идеальное сочетание стиля и технологий для истинных ценителей качественного звука. Эти беспроводные накладные наушники предлагают современный минималистичный дизайн в элегантных бежевых и серых тонах, которые подойдут к любому образу.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Представляем наушники A4Tech — идеальное сочетание стиля и технологий для истинных ценителей качественного звука. Эти беспроводные накладные наушники предлагают современный минималистичный дизайн в элегантных бежевых и серых тонах, которые подойдут к любому образу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники. показалось что голос назад сильно заводят. а так норм
Достоинства:
Комментарий:
по соотношению цена-качество всё хорошо. но смотрится довольно бюджетно, тем они и являются
Достоинства:
Комментарий:
спустя месяц перестали подключался к блютуз, заряжены не 1 телефон не видит. По aux работает, но беспроводные покупались не для того что бы на шнуре сидеть. Если у кого то есть решение пишите)
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, человек в восторге от качества наушников.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне - хор Крепление - действительно металл (для меня это главное) Звук - средненький Для улицы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники. Уши не болят при долгом использовании. Звук, для меня, отличный. Крепления из металла. Разъём зарядки Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришёл в целой коробке всё проверил всё работает качество хорошее звук отличный подключился быстро. Спасибо продавцу единственное что хочу сказать хотя бы упаковку делайте а то чисто в коробке заводской прислали.
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды из-за плохого микрофона, если надо разговаривать, то они не подходят. Музыку в них отлично слушать можно
Достоинства:
Комментарий:
Звук достойный, прочность тоже вполне. На боку только в них заснуть трудно, а звук норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, но для игр приходится использовать по шнуру, т.к. по блютуз есть задержки звука((
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные, звук ловят на расстоянии 10 м (больше нет). Правда оказались не очень прочные - первые прожили год. Но настолько удобные, что во второй раз выбрала те же.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал до этого наушники старшему сыну! Теперь и младший подрос! Беру такие же! Соотношение цена-качество!
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, пользуюсь месяц. Из нареканий: микрофон уровня громкоговорителя на вокзале. Каждый раз при подключении к ПК крашится звук, приходится переподключать наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Брал друг на др - ему понравились. За такие деньги хорошие наушники, звук хороший и качество материалов - топ)
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, мягко, деликатно сидят на голове и ушах. Звук нормальный, не противный. За недорого, спасибо за хороший товар. Пользуюсь пол года почти.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, долго держат заряд, хорошее качество звука, а вот микрофон так себе
Достоинства:
Комментарий:
зашли как говорится даже больше чем соундкоры Спейс one дизайн и удобство хороши уже сутки в них лазию реально запрыгнули можно присмотреться в их сторону
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, сын в восторге! Звук на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Для пк х**** полная задержка щвука в игре секунды полторы. Через аукс проподвет басс Для телефона норм заук с басом
Достоинства:
Комментарий:
Берите, не пожалеете. Мягкий ободок с металлическим крепленим неброским и эффективным. Не дребезжат! Басы приятные. На уши не давят. За три часа работы сели на 10%.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену наушники отличные. Качество звука и громкость очень хорошие. Микрофон работает то же хорошо, слышно собеседника чётко, да же если говорит тихо. Посмотрим сколько прослужат.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работают, хороший звук, плотные низы, но высоты чуть не хватает, а так все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для рабочих целей, собеседники жалуются на постоянно обрывающуюся речь и меняющуюся громкость микрофона во время разговора (при этом не использую программное шумоподавление). Заявленного \"кристально чистого общения\" от ENC не ощутил
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники. показалось что голос назад сильно заводят. а так норм
Достоинства:
Комментарий:
по соотношению цена-качество всё хорошо. но смотрится довольно бюджетно, тем они и являются
Достоинства:
Комментарий:
спустя месяц перестали подключался к блютуз, заряжены не 1 телефон не видит. По aux работает, но беспроводные покупались не для того что бы на шнуре сидеть. Если у кого то есть решение пишите)
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, человек в восторге от качества наушников.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне - хор Крепление - действительно металл (для меня это главное) Звук - средненький Для улицы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники. Уши не болят при долгом использовании. Звук, для меня, отличный. Крепления из металла. Разъём зарядки Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришёл в целой коробке всё проверил всё работает качество хорошее звук отличный подключился быстро. Спасибо продавцу единственное что хочу сказать хотя бы упаковку делайте а то чисто в коробке заводской прислали.
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды из-за плохого микрофона, если надо разговаривать, то они не подходят. Музыку в них отлично слушать можно
Достоинства:
Комментарий:
Звук достойный, прочность тоже вполне. На боку только в них заснуть трудно, а звук норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, но для игр приходится использовать по шнуру, т.к. по блютуз есть задержки звука((
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные, звук ловят на расстоянии 10 м (больше нет). Правда оказались не очень прочные - первые прожили год. Но настолько удобные, что во второй раз выбрала те же.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал до этого наушники старшему сыну! Теперь и младший подрос! Беру такие же! Соотношение цена-качество!
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, пользуюсь месяц. Из нареканий: микрофон уровня громкоговорителя на вокзале. Каждый раз при подключении к ПК крашится звук, приходится переподключать наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Брал друг на др - ему понравились. За такие деньги хорошие наушники, звук хороший и качество материалов - топ)
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, мягко, деликатно сидят на голове и ушах. Звук нормальный, не противный. За недорого, спасибо за хороший товар. Пользуюсь пол года почти.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, долго держат заряд, хорошее качество звука, а вот микрофон так себе
Достоинства:
Комментарий:
зашли как говорится даже больше чем соундкоры Спейс one дизайн и удобство хороши уже сутки в них лазию реально запрыгнули можно присмотреться в их сторону
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, сын в восторге! Звук на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Для пк х**** полная задержка щвука в игре секунды полторы. Через аукс проподвет басс Для телефона норм заук с басом
Достоинства:
Комментарий:
Берите, не пожалеете. Мягкий ободок с металлическим крепленим неброским и эффективным. Не дребезжат! Басы приятные. На уши не давят. За три часа работы сели на 10%.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену наушники отличные. Качество звука и громкость очень хорошие. Микрофон работает то же хорошо, слышно собеседника чётко, да же если говорит тихо. Посмотрим сколько прослужат.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работают, хороший звук, плотные низы, но высоты чуть не хватает, а так все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для рабочих целей, собеседники жалуются на постоянно обрывающуюся речь и меняющуюся громкость микрофона во время разговора (при этом не использую программное шумоподавление). Заявленного \"кристально чистого общения\" от ENC не ощутил