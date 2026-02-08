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Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki

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Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 2
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 3
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 4
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 5
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 6
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 7
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 8
Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651418
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
470

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki

Представляем наушники A4Tech — идеальное сочетание стиля и технологий для истинных ценителей качественного звука. Эти беспроводные накладные наушники предлагают современный минималистичный дизайн в элегантных бежевых и серых тонах, которые подойдут к любому образу.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Эскендер М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники. показалось что голос назад сильно заводят. а так норм
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
по соотношению цена-качество всё хорошо. но смотрится довольно бюджетно, тем они и являются
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
спустя месяц перестали подключался к блютуз, заряжены не 1 телефон не видит. По aux работает, но беспроводные покупались не для того что бы на шнуре сидеть. Если у кого то есть решение пишите)
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Даниил З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, человек в восторге от качества наушников.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне - хор Крепление - действительно металл (для меня это главное) Звук - средненький Для улицы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники. Уши не болят при долгом использовании. Звук, для меня, отличный. Крепления из металла. Разъём зарядки Type-C.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришёл в целой коробке всё проверил всё работает качество хорошее звук отличный подключился быстро. Спасибо продавцу единственное что хочу сказать хотя бы упаковку делайте а то чисто в коробке заводской прислали.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды из-за плохого микрофона, если надо разговаривать, то они не подходят. Музыку в них отлично слушать можно
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Звук достойный, прочность тоже вполне. На боку только в них заснуть трудно, а звук норм.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, но для игр приходится использовать по шнуру, т.к. по блютуз есть задержки звука((
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Влада К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные, звук ловят на расстоянии 10 м (больше нет). Правда оказались не очень прочные - первые прожили год. Но настолько удобные, что во второй раз выбрала те же.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал до этого наушники старшему сыну! Теперь и младший подрос! Беру такие же! Соотношение цена-качество!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, пользуюсь месяц. Из нареканий: микрофон уровня громкоговорителя на вокзале. Каждый раз при подключении к ПК крашится звук, приходится переподключать наушники.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал друг на др - ему понравились. За такие деньги хорошие наушники, звук хороший и качество материалов - топ)
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, мягко, деликатно сидят на голове и ушах. Звук нормальный, не противный. За недорого, спасибо за хороший товар. Пользуюсь пол года почти.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, долго держат заряд, хорошее качество звука, а вот микрофон так себе
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
зашли как говорится даже больше чем соундкоры Спейс one дизайн и удобство хороши уже сутки в них лазию реально запрыгнули можно присмотреться в их сторону
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, сын в восторге! Звук на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Для пк х**** полная задержка щвука в игре секунды полторы. Через аукс проподвет басс Для телефона норм заук с басом
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Берите, не пожалеете. Мягкий ободок с металлическим крепленим неброским и эффективным. Не дребезжат! Басы приятные. На уши не давят. За три часа работы сели на 10%.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену наушники отличные. Качество звука и громкость очень хорошие. Микрофон работает то же хорошо, слышно собеседника чётко, да же если говорит тихо. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работают, хороший звук, плотные низы, но высоты чуть не хватает, а так все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для рабочих целей, собеседники жалуются на постоянно обрывающуюся речь и меняющуюся громкость микрофона во время разговора (при этом не использую программное шумоподавление). Заявленного \"кристально чистого общения\" от ENC не ощутил



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем наушники A4Tech — идеальное сочетание стиля и технологий для истинных ценителей качественного звука. Эти беспроводные накладные наушники предлагают современный минималистичный дизайн в элегантных бежевых и серых тонах, которые подойдут к любому образу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Эскендер М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники. показалось что голос назад сильно заводят. а так норм
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
по соотношению цена-качество всё хорошо. но смотрится довольно бюджетно, тем они и являются
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
спустя месяц перестали подключался к блютуз, заряжены не 1 телефон не видит. По aux работает, но беспроводные покупались не для того что бы на шнуре сидеть. Если у кого то есть решение пишите)
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Даниил З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, человек в восторге от качества наушников.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне - хор Крепление - действительно металл (для меня это главное) Звук - средненький Для улицы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники. Уши не болят при долгом использовании. Звук, для меня, отличный. Крепления из металла. Разъём зарядки Type-C.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришёл в целой коробке всё проверил всё работает качество хорошее звук отличный подключился быстро. Спасибо продавцу единственное что хочу сказать хотя бы упаковку делайте а то чисто в коробке заводской прислали.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды из-за плохого микрофона, если надо разговаривать, то они не подходят. Музыку в них отлично слушать можно
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Звук достойный, прочность тоже вполне. На боку только в них заснуть трудно, а звук норм.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, но для игр приходится использовать по шнуру, т.к. по блютуз есть задержки звука((
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Влада К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные, звук ловят на расстоянии 10 м (больше нет). Правда оказались не очень прочные - первые прожили год. Но настолько удобные, что во второй раз выбрала те же.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал до этого наушники старшему сыну! Теперь и младший подрос! Беру такие же! Соотношение цена-качество!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие, пользуюсь месяц. Из нареканий: микрофон уровня громкоговорителя на вокзале. Каждый раз при подключении к ПК крашится звук, приходится переподключать наушники.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал друг на др - ему понравились. За такие деньги хорошие наушники, звук хороший и качество материалов - топ)
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, мягко, деликатно сидят на голове и ушах. Звук нормальный, не противный. За недорого, спасибо за хороший товар. Пользуюсь пол года почти.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, долго держат заряд, хорошее качество звука, а вот микрофон так себе
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
зашли как говорится даже больше чем соундкоры Спейс one дизайн и удобство хороши уже сутки в них лазию реально запрыгнули можно присмотреться в их сторону
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, сын в восторге! Звук на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Для пк х**** полная задержка щвука в игре секунды полторы. Через аукс проподвет басс Для телефона норм заук с басом
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Берите, не пожалеете. Мягкий ободок с металлическим крепленим неброским и эффективным. Не дребезжат! Басы приятные. На уши не давят. За три часа работы сели на 10%.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену наушники отличные. Качество звука и громкость очень хорошие. Микрофон работает то же хорошо, слышно собеседника чётко, да же если говорит тихо. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работают, хороший звук, плотные низы, но высоты чуть не хватает, а так все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для рабочих целей, собеседники жалуются на постоянно обрывающуюся речь и меняющуюся громкость микрофона во время разговора (при этом не использую программное шумоподавление). Заявленного \"кристально чистого общения\" от ENC не ощутил


Наушники A4Tech Bloody MH390 Khaki - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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