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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black

34 Отзывы
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 1
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 2
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 3
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 4
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 5
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 6
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 7
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 8
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 9
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 10
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 11
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 12
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 1
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 2
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 3
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 4
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 5
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 6
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 7
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 8
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  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 10
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 11
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 12
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
2 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
337

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Зорина

Достоинства:


Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Vladimir K.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Матвей К.

Достоинства:


Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Алена О.

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виталий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексиос К.

Достоинства:


Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Арина Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Эльвира Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
класс

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Тарасова Е.

Достоинства:


Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Заличев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Зорина

Достоинства:


Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Vladimir K.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Матвей К.

Достоинства:


Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Алена О.

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виталий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексиос К.

Достоинства:


Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Арина Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Эльвира Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
класс

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Тарасова Е.

Достоинства:


Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Заличев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.


Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black - по цене 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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