Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black

Источник: Я ндекс Маркет

Тимур Л.



Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.