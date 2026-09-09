Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 940 руб. 4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
225
Описание товара Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)
Лёгкая и удобная моногарнитура PC 7 USB — идеальное решение для интернет телефонии. Регулируемое оголовье позволяет подобрать нужную длину для удобства ношения. Микрофон с элементом шумокомпенсации на регулируемом держателе гарантирует разборчивость речи. USB — адаптер со встроенной звуковой картой обеспечивает превосходное качество звука, независимо от того, с каким компьютером используется гарнитура.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Лёгкая и удобная моногарнитура PC 7 USB — идеальное решение для интернет телефонии. Регулируемое оголовье позволяет подобрать нужную длину для удобства ношения. Микрофон с элементом шумокомпенсации на регулируемом держателе гарантирует разборчивость речи. USB — адаптер со встроенной звуковой картой обеспечивает превосходное качество звука, независимо от того, с каким компьютером используется гарнитура.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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