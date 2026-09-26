Наушники A4Tech Bloody MR710 серый (MR710 GREY)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 серый (MR710 GREY)
Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody MR710 отличается универсальностью и широкой совместимостью благодаря поддержке трех способов подключения: по кабелю с аудиоразъемом 3.5 мм, на радиочастоте или с помощью Bluetooth. Динамики 50 мм позволяют оценить реалистичное звучание с глубоким басом. Мембраны из наномицелия и углеродного волокна помогают добиться четкости передачи высоких и средних частот. Выдвижной микрофон гарантирует чистоту передачи голоса. Благодаря эргономичному оголовью с регулировкой и мягким охватывающим амбушюрам достигается комфорт в использовании A4Tech Bloody MR710. В автономном режиме гарнитура способна функционировать до 44 часов. Из других особенностей – кнопки управления и подсветка.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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