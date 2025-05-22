Top.Mail.Ru
Наушники A4Tech Bloody J437 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники A4Tech Bloody J437 Black

20 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники A4Tech Bloody J437 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Система активного шумоподавления
нет
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
650

Описание товара Наушники A4Tech Bloody J437 Black

Проводные наушники A4Tech Bloody J437 располагают излучателями с увеличенным до 40 мм диаметром, что способствует насыщенному и четкому звучанию композиций различных направлений. Чтобы вам не пришлось столкнуться с появлением ощущений дискомфорта, на амбушюрах и оголовье появились мягкие вкладки. Кабель модели A4Tech Bloody J437 включает в себя прочную тканевую оплетку, предупреждающую его повреждение. Подвижный микрофон с легкостью трансформирует этот аксессуар в полноценную гарнитуру. Благодаря полностью закрытой конструкции наушников исключен риск появления посторонних шумов во время разговора или прослушивания треков.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody J437 Black

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Элина Д.

Достоинства:


Комментарий:
брала сыну для игр. сказал, что все очень круто. звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Сделаны качественно. Громкие. На голове сидят удобно. Микрофон не могу оценить, использую стационарный.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
АРТЕМ С.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось, звук супер.на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
После длительного использования ушки болят
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
как заявлено в описании - звуки шагов слышно. наушники топ
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
классные, ребёнку понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Оксана Щ.

Достоинства:


Комментарий:
всё прекрасно,сын очень доволен,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,всё работает,цена дешевле тут чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Рушания Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сын активно пользуется. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Бухарин А.

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь, только не будьте мной, пока проверяете, колёсико громкости покрутите XD
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену огонь, шаги слышны но не далеко
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки и материалов оставляет делать лучшего, изза верхних металлических дуг не удобно вешать их на шею, они давят, но в целом всё рабочее, без дефектов. одна пломба была оторвана, вторая на месте
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ринат К.

Достоинства:


Комментарий:
звук огонь, шаги слышно классно, но минус это жмут уши.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон в играх работает. Ребенок очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Эллина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Суперские, хороший микрофон, шумоподавление 50/50 легко найти и установить драйвера. В целом довольна, чилловые ставлю им твердую 7/10 за их сумму супер так что можно даже 10/10
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на 4, под маленькие уши.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
ms

Достоинства:


Комментарий:
Топ наушники, раньше звук был на древних колонках, а щас хоть ютуб могу посмотреть и нормально поиграть.Советую
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказали в подарок на Новый год. Пришли вовремя,упаковка целая. Для игр подходят хорошо, все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники! Своих денег стоят! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Долго привыкали к размеру, но в итоге довольны, звучание хорошее и микрофон тоже.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Система активного шумоподавления
нет
Описание
Проводные наушники A4Tech Bloody J437 располагают излучателями с увеличенным до 40 мм диаметром, что способствует насыщенному и четкому звучанию композиций различных направлений. Чтобы вам не пришлось столкнуться с появлением ощущений дискомфорта, на амбушюрах и оголовье появились мягкие вкладки. Кабель модели A4Tech Bloody J437 включает в себя прочную тканевую оплетку, предупреждающую его повреждение. Подвижный микрофон с легкостью трансформирует этот аксессуар в полноценную гарнитуру. Благодаря полностью закрытой конструкции наушников исключен риск появления посторонних шумов во время разговора или прослушивания треков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Элина Д.

Достоинства:


Комментарий:
брала сыну для игр. сказал, что все очень круто. звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Сделаны качественно. Громкие. На голове сидят удобно. Микрофон не могу оценить, использую стационарный.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
АРТЕМ С.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось, звук супер.на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
После длительного использования ушки болят
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
как заявлено в описании - звуки шагов слышно. наушники топ
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
классные, ребёнку понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Оксана Щ.

Достоинства:


Комментарий:
всё прекрасно,сын очень доволен,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,всё работает,цена дешевле тут чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Рушания Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сын активно пользуется. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Бухарин А.

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь, только не будьте мной, пока проверяете, колёсико громкости покрутите XD
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену огонь, шаги слышны но не далеко
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки и материалов оставляет делать лучшего, изза верхних металлических дуг не удобно вешать их на шею, они давят, но в целом всё рабочее, без дефектов. одна пломба была оторвана, вторая на месте
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ринат К.

Достоинства:


Комментарий:
звук огонь, шаги слышно классно, но минус это жмут уши.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон в играх работает. Ребенок очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Эллина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Суперские, хороший микрофон, шумоподавление 50/50 легко найти и установить драйвера. В целом довольна, чилловые ставлю им твердую 7/10 за их сумму супер так что можно даже 10/10
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на 4, под маленькие уши.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
ms

Достоинства:


Комментарий:
Топ наушники, раньше звук был на древних колонках, а щас хоть ютуб могу посмотреть и нормально поиграть.Советую
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказали в подарок на Новый год. Пришли вовремя,упаковка целая. Для игр подходят хорошо, все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники! Своих денег стоят! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Долго привыкали к размеру, но в итоге довольны, звучание хорошее и микрофон тоже.


Наушники A4Tech Bloody J437 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...