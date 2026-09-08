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Наушники Sony MDR-ZX110AP White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sony MDR-ZX110AP White

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Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 1
Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 2
Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 3
Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 1
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 2
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 3
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135313
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
210

Описание товара Наушники Sony MDR-ZX110AP White

Проводные наушники. Максимальная мощность 1000 мВт. Чувствительность 98 дБ/мВт. Вес 120 г.

Отзывы о товаре Наушники Sony MDR-ZX110AP White




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Проводные наушники. Максимальная мощность 1000 мВт. Чувствительность 98 дБ/мВт. Вес 120 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony MDR-ZX110AP White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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