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Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728095
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Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние, 728095

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Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 1
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Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 1
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 2
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 3
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 610 руб.  2 410 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние
1 610 руб. -33%
2 410 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
коробка, гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х6
Вес, г.
210

Описание товара Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, гарнитура, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
коробка, гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, гарнитура, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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