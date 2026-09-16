Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние, 728095
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 610 руб. 2 410 руб.
В наличии
Код товара: 728095
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 610 руб. -33%
2 410 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
коробка, гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х6
Вес, г.
210
Описание товара Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, гарнитура, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
коробка, гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, гарнитура, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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