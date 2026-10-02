Наушники JBL Wave Buds черный
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Buds черный
Беспроводные наушники JBL Wave Buds – это идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука. Образцы этой модели обеспечивают чистое и мощное звучание, что позволяет наслаждаться музыкой в любом формате. Благодаря Bluetooth технологии вы можете легко подключить их к своему смартфону или планшету, не беспокоясь о проводах. Одной из ключевых особенностей JBL Wave Buds является их впечатляющая автономность. С батареей емкостью 47 мАч вы сможете наслаждаться любимыми треками долгое время без необходимости подзарядки. Эти наушники отлично подходят для использования на протяжении всего дня – будь то поездка на работу или спортзал. Кроме того, JBL Wave Buds выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром. Исключительный комфорт при ношении обеспечивается оптимальной формы амбушюров, которые надежно сидят в ушах и не вызывают дискомфорта. Эти наушники также оборудованы встроенным микрофоном, позволяющим принимать звонки без необходимости доставать телефон. Легкое управление музыкой и вызовами делают JBL Wave Buds еще более функциональными и удобными в использовании.
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