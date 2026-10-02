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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White

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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 1
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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 3
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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 5
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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 8
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 9
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 10
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 11
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 2
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 3
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 4
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 5
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 6
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 7
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 8
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 9
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 10
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 11
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
4 800 руб.  9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641998
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х5
Вес, г.
350

Описание товара Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White

Bluetooth наушники JBL Tune 670NC оснащены 32-мм динамиками с диапазоном частот 20-20000 Гц. Они воспроизводят четкий и насыщенный звук. Для передачи чистого голоса в процессе общения интегрирован микрофон. Технология адаптивного шумоподавления устраняет посторонние звуки в разной обстановке. Наушники JBL Tune 670NC выполнены в белом корпусе из пластика. Амбушюры из экокожи обеспечивают приятные тактильные ощущения. Чаши имеют складной механизм, благодаря чему гарнитура удобна при хранении и транспортировке. В модели JBL Tune 670NC есть кнопки и голосовой помощник. Управлять параметрами можно с приложения My JBL Headphones на смартфоне. Аккумулятор емкостью 690 мА*ч гарантирует до 70 часов автономной работы и поддерживает ускоренную зарядку.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth наушники JBL Tune 670NC оснащены 32-мм динамиками с диапазоном частот 20-20000 Гц. Они воспроизводят четкий и насыщенный звук. Для передачи чистого голоса в процессе общения интегрирован микрофон. Технология адаптивного шумоподавления устраняет посторонние звуки в разной обстановке. Наушники JBL Tune 670NC выполнены в белом корпусе из пластика. Амбушюры из экокожи обеспечивают приятные тактильные ощущения. Чаши имеют складной механизм, благодаря чему гарнитура удобна при хранении и транспортировке. В модели JBL Tune 670NC есть кнопки и голосовой помощник. Управлять параметрами можно с приложения My JBL Headphones на смартфоне. Аккумулятор емкостью 690 мА*ч гарантирует до 70 часов автономной работы и поддерживает ускоренную зарядку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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