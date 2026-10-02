Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCWHT) White
Bluetooth наушники JBL Tune 670NC оснащены 32-мм динамиками с диапазоном частот 20-20000 Гц. Они воспроизводят четкий и насыщенный звук. Для передачи чистого голоса в процессе общения интегрирован микрофон. Технология адаптивного шумоподавления устраняет посторонние звуки в разной обстановке. Наушники JBL Tune 670NC выполнены в белом корпусе из пластика. Амбушюры из экокожи обеспечивают приятные тактильные ощущения. Чаши имеют складной механизм, благодаря чему гарнитура удобна при хранении и транспортировке. В модели JBL Tune 670NC есть кнопки и голосовой помощник. Управлять параметрами можно с приложения My JBL Headphones на смартфоне. Аккумулятор емкостью 690 мА*ч гарантирует до 70 часов автономной работы и поддерживает ускоренную зарядку.
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