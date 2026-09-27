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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black

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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black - фото 1
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black - фото 1
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
12 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black

Huawei FreeClip 2 T0027 55038692 Наслаждайтесь длительным комфортом с HUAWEI FreeClip 2. Эти наушники оснащены на 25% более мягким 5 -дюймовым С-образным мостиком, изготовленным из приятного для кожи жидкого силикона и сплава с эффектом памяти формы, и весят всего 5,1 г каждая, что обеспечивает практически невесомость. HUAWEI FreeClip 2 создан с использованием технологии формования на микрометровом уровне, что обеспечивает устойчивую к пятнам поверхность с текстурой, напоминающей джинсовую ткань, которая отличается изысканностью.



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Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei FreeClip 2 T0027 55038692 Наслаждайтесь длительным комфортом с HUAWEI FreeClip 2. Эти наушники оснащены на 25% более мягким 5 -дюймовым С-образным мостиком, изготовленным из приятного для кожи жидкого силикона и сплава с эффектом памяти формы, и весят всего 5,1 г каждая, что обеспечивает практически невесомость. HUAWEI FreeClip 2 создан с использованием технологии формования на микрометровом уровне, что обеспечивает устойчивую к пятнам поверхность с текстурой, напоминающей джинсовую ткань, которая отличается изысканностью.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black - купить по цене 12630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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