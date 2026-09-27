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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue

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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 1
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 2
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 3
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 1
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 2
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 3
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
12 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue

Представляем гарнитуру Huawei FreeClip 2 в элегантном голубом исполнении — идеальное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий для вашей повседневной активности. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, естественное восприятие окружающего мира и чистый звук. Конструкция с заушиной обеспечивает исключительную устойчивость и комфорт, что делает модель идеальным спутником для спортивных тренировок, прогулок или длительной работы. Вы забудете об усталости, поскольку наушники-вкладыши мягко и надежно фиксируются в ухе. Открытое акустическое оформление позволяет наслаждаться музыкой и одновременно оставаться на связи с окружением, что критически важно для безопасности на улице и комфортного общения в офисе. Звуковое ядро гарнитуры — это динамические излучатели с диафрагмой диаметром 10,8 миллиметра. Они воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Герц, гарантируя детальность и насыщенность звучания. Басы будут четкими, средние частоты — естественными, а высокие — чистыми и нерезкими. Беспроводное подключение через Bluetooth версии 6.0 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров от источника. Поддержка современных кодеков гарантирует качественную передачу аудиопотока с вашего смартфона или планшета. Встроенный микрофон с функцией подавления шума сделает ваши голосовые звонки и участие в онлайн-конференциях максимально четкими. Собеседник будет слышать ваш голос без помех, даже если вы находитесь в шумном месте. Управлять воспроизведением и регулировать громкость можно непосредственно на самой гарнитуре, что добавляет удобства. Автономность Huawei FreeClip 2 впечатляет: сами наушники работают до девяти часов без подзарядки, а компактный футляр-кейс с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час обеспечивает несколько дополнительных полных зарядов, увеличивая общее время работы до тридцати восьми часов. Сам футляр не только хранит и защищает гарнитуру, но и оперативно пополняет заряд её аккумуляторов. Стильный голубой цвет делает устройство не просто гаджетом, а модным аксессуаром, который подчеркнет вашу индивидуальность. Это гарнитура для жизни в движении, где каждая деталь — от удобной посадки до чистого звука и долгой работы — создана для вашего комфорта и удовольствия.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем гарнитуру Huawei FreeClip 2 в элегантном голубом исполнении — идеальное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий для вашей повседневной активности. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, естественное восприятие окружающего мира и чистый звук. Конструкция с заушиной обеспечивает исключительную устойчивость и комфорт, что делает модель идеальным спутником для спортивных тренировок, прогулок или длительной работы. Вы забудете об усталости, поскольку наушники-вкладыши мягко и надежно фиксируются в ухе. Открытое акустическое оформление позволяет наслаждаться музыкой и одновременно оставаться на связи с окружением, что критически важно для безопасности на улице и комфортного общения в офисе. Звуковое ядро гарнитуры — это динамические излучатели с диафрагмой диаметром 10,8 миллиметра. Они воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Герц, гарантируя детальность и насыщенность звучания. Басы будут четкими, средние частоты — естественными, а высокие — чистыми и нерезкими. Беспроводное подключение через Bluetooth версии 6.0 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров от источника. Поддержка современных кодеков гарантирует качественную передачу аудиопотока с вашего смартфона или планшета. Встроенный микрофон с функцией подавления шума сделает ваши голосовые звонки и участие в онлайн-конференциях максимально четкими. Собеседник будет слышать ваш голос без помех, даже если вы находитесь в шумном месте. Управлять воспроизведением и регулировать громкость можно непосредственно на самой гарнитуре, что добавляет удобства. Автономность Huawei FreeClip 2 впечатляет: сами наушники работают до девяти часов без подзарядки, а компактный футляр-кейс с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час обеспечивает несколько дополнительных полных зарядов, увеличивая общее время работы до тридцати восьми часов. Сам футляр не только хранит и защищает гарнитуру, но и оперативно пополняет заряд её аккумуляторов. Стильный голубой цвет делает устройство не просто гаджетом, а модным аксессуаром, который подчеркнет вашу индивидуальность. Это гарнитура для жизни в движении, где каждая деталь — от удобной посадки до чистого звука и долгой работы — создана для вашего комфорта и удовольствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue - стоимость товара 12630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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