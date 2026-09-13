Наушники Sony WH-ULT900N Gray
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
680
Описание товара Наушники Sony WH-ULT900N Gray
Sony ULT WEAR – это беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, созданные для тех, кто ценит мощный звук и комфорт в повседневном использовании. Они обеспечивают насыщенное звучание с глубокими басами и поддерживают современные технологии для удобного взаимодействия с устройствами.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Sony ULT WEAR – это беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, созданные для тех, кто ценит мощный звук и комфорт в повседневном использовании. Они обеспечивают насыщенное звучание с глубокими басами и поддерживают современные технологии для удобного взаимодействия с устройствами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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