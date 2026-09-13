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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704307
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кабель для зарядки, радио адаптер, ветрозащита для микрофона, приспособление для сматывания кабеля, удлинитель беспроводного адаптера, документация
Цвет
белый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х11
Вес, г.
750
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960200-R3M1) White Edition
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Получите беспрерывный комфорт, который так необходим для соревновательной игры на протяжение дня с Razer BlackShark V2 HyperSpeed— сверхлегкой беспроводной гарнитурой для киберспорта. Разработанная для максимальной производительности и минимального веса, испытайте уровень четкости и мощности, который никогда не помешает вашей игре.
СВЕРХЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕСОМ 280 Г
Для игры в течение всего дня без усталости
Благодаря оптимизированному снижению веса и улучшенной силе зажима наслаждайтесь безупречным комфортом с игровой гарнитурой, которая позволит вам чувствовать себя свежо даже во время самых интенсивных игровых марафонов.
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ МИКРОФОН RAZER HYPERCLEAR
Высококачественная передача речи профессионального уровня
Охватывая более широкий частотный диапазон звука, этот съемный микрофон нового поколения улавливает и передает невероятное количество деталей вашего голоса, так что каждое обращение к вашей команде звучит четко, насыщенно и естественно.
50ММ ИЗЛУЧАТЕЛИ RAZER TRIFORCE С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАФРАГМ
Чистый, мощный звук
Благодаря диафрагмам с титановым покрытием для большей четкости звука, наша передовая запатентованная конструкция излучателей из 3 частей позволяет индивидуально настроить высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает невероятный уровень чистоты звука в игре.
ДО 70 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ С TYPE C ЗАРЯДКОЙ
Многодневное использование на одном заряде
Благодаря 6 часам игры всего за 15 минут зарядки наслаждайтесь непрерывным соревновательным игровым процессом с минимальным временем простоя.
кабель для зарядки, радио адаптер, ветрозащита для микрофона, приспособление для сматывания кабеля, удлинитель беспроводного адаптера, документация
Цвет
белый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Описание
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Получите беспрерывный комфорт, который так необходим для соревновательной игры на протяжение дня с Razer BlackShark V2 HyperSpeed— сверхлегкой беспроводной гарнитурой для киберспорта. Разработанная для максимальной производительности и минимального веса, испытайте уровень четкости и мощности, который никогда не помешает вашей игре.
СВЕРХЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕСОМ 280 Г
Для игры в течение всего дня без усталости
Благодаря оптимизированному снижению веса и улучшенной силе зажима наслаждайтесь безупречным комфортом с игровой гарнитурой, которая позволит вам чувствовать себя свежо даже во время самых интенсивных игровых марафонов.
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ МИКРОФОН RAZER HYPERCLEAR
Высококачественная передача речи профессионального уровня
Охватывая более широкий частотный диапазон звука, этот съемный микрофон нового поколения улавливает и передает невероятное количество деталей вашего голоса, так что каждое обращение к вашей команде звучит четко, насыщенно и естественно.
50ММ ИЗЛУЧАТЕЛИ RAZER TRIFORCE С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАФРАГМ
Чистый, мощный звук
Благодаря диафрагмам с титановым покрытием для большей четкости звука, наша передовая запатентованная конструкция излучателей из 3 частей позволяет индивидуально настроить высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает невероятный уровень чистоты звука в игре.
ДО 70 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ С TYPE C ЗАРЯДКОЙ
Многодневное использование на одном заряде
Благодаря 6 часам игры всего за 15 минут зарядки наслаждайтесь непрерывным соревновательным игровым процессом с минимальным временем простоя.
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960200-R3M1) White Edition - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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