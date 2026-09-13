Наушники Asus ROG Cetra TWS SpeedNova (90YH03Y0-BTUA10) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
220
Описание товара Наушники Asus ROG Cetra TWS SpeedNova (90YH03Y0-BTUA10) White
ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova - беспроводные игровые наушники Bluetooth и 2,4 ГГц с беспроводной технологией ROG SpeedNova, 24-битным звуком 96 кГц и Dirac Opteo, микрофонами с костной проводимостью, адаптивным шумоподавлением с автоматическим режимом, временем автономной работы до 46 часов, гибридной многоточечной связью и поддержкой подсветки ASUS Aura RGB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova - беспроводные игровые наушники Bluetooth и 2,4 ГГц с беспроводной технологией ROG SpeedNova, 24-битным звуком 96 кГц и Dirac Opteo, микрофонами с костной проводимостью, адаптивным шумоподавлением с автоматическим режимом, временем автономной работы до 46 часов, гибридной многоточечной связью и поддержкой подсветки ASUS Aura RGB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Asus ROG Cetra TWS SpeedNova (90YH03Y0-BTUA10) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Asus ROG Cetra TWS SpeedNova (90YH03Y0-BTUA10) White