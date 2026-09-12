Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679471
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Описание товара Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный
Наушники Technics представляют собой высококачественное устройство для прослушивания музыки, обладая всеми необходимыми современному пользователю функциями. Эти внутриканальные беспроводные наушники идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Оснащены системой активного шумоподавления, они позволяют погрузиться в мир музыки, исключая внешний шум и создавая идеальную звуковую атмосферу.
Технология Bluetooth обеспечивает надежное и стабильное беспроводное соединение, избавляя пользователя от лишних проводов и делая использование наушников максимально удобным. Наличие встроенного микрофона позволяет совершать голосовые вызовы и использовать наушники для работы.
Стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, а проводной способ зарядки чехла обеспечивает простоту и удобство использования. Наушники Technics станут отличным выбором для тех, кто ищет сочетание передовых технологий и изысканного дизайна.
Наушники Technics представляют собой высококачественное устройство для прослушивания музыки, обладая всеми необходимыми современному пользователю функциями. Эти внутриканальные беспроводные наушники идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Оснащены системой активного шумоподавления, они позволяют погрузиться в мир музыки, исключая внешний шум и создавая идеальную звуковую атмосферу.
Технология Bluetooth обеспечивает надежное и стабильное беспроводное соединение, избавляя пользователя от лишних проводов и делая использование наушников максимально удобным. Наличие встроенного микрофона позволяет совершать голосовые вызовы и использовать наушники для работы.
Стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, а проводной способ зарядки чехла обеспечивает простоту и удобство использования. Наушники Technics станут отличным выбором для тех, кто ищет сочетание передовых технологий и изысканного дизайна.
Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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