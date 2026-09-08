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Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530)

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Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 1
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 2
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 3
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 4
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 5
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 6
Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 1
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 2
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 3
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 4
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 5
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 6
  • Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 125710
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный, красный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
561

Описание товара Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530)

Наушники Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля для повседневного использования. Эти мониторные наушники с классическим проводным подключением и разъёмом jack 3.5 mm обеспечивают стабильное и качественное звуковое воспроизведение. Благодаря сопротивлению в 32?, они предлагают чёткое звучание, подходящее для прослушивания музыки и аудиокниг. Встроенный микрофон даёт возможность использовать наушники для общения, будь то звонки или онлайн-конференции. Длина кабеля составляет 2 метра, предоставляя достаточно свободы передвижения, будь вы дома или в офисе. Наушники выполнены в стильном сочетании чёрного и красного цветов, что добавляет им современное и привлекательное внешнее оформление. Хотя в этой модели отсутствует система активного шумоподавления, её базовая конструкция позволяет наслаждаться музыкой и общением на высоком уровне. Наушники Oklick производятся в Китае и предлагают надёжное качество бренда, что делает их разумным выбором для тех, кто ищет доступные и эффективные аудиорешения.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный, красный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля для повседневного использования. Эти мониторные наушники с классическим проводным подключением и разъёмом jack 3.5 mm обеспечивают стабильное и качественное звуковое воспроизведение. Благодаря сопротивлению в 32?, они предлагают чёткое звучание, подходящее для прослушивания музыки и аудиокниг. Встроенный микрофон даёт возможность использовать наушники для общения, будь то звонки или онлайн-конференции. Длина кабеля составляет 2 метра, предоставляя достаточно свободы передвижения, будь вы дома или в офисе. Наушники выполнены в стильном сочетании чёрного и красного цветов, что добавляет им современное и привлекательное внешнее оформление. Хотя в этой модели отсутствует система активного шумоподавления, её базовая конструкция позволяет наслаждаться музыкой и общением на высоком уровне. Наушники Oklick производятся в Китае и предлагают надёжное качество бренда, что делает их разумным выбором для тех, кто ищет доступные и эффективные аудиорешения.
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Отзывы


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