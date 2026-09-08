Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники с микрофоном Oklick HS-L100 черный/красный 2м мониторы оголовье (NO-530)
Наушники Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля для повседневного использования. Эти мониторные наушники с классическим проводным подключением и разъёмом jack 3.5 mm обеспечивают стабильное и качественное звуковое воспроизведение. Благодаря сопротивлению в 32?, они предлагают чёткое звучание, подходящее для прослушивания музыки и аудиокниг. Встроенный микрофон даёт возможность использовать наушники для общения, будь то звонки или онлайн-конференции. Длина кабеля составляет 2 метра, предоставляя достаточно свободы передвижения, будь вы дома или в офисе. Наушники выполнены в стильном сочетании чёрного и красного цветов, что добавляет им современное и привлекательное внешнее оформление. Хотя в этой модели отсутствует система активного шумоподавления, её базовая конструкция позволяет наслаждаться музыкой и общением на высоком уровне. Наушники Oklick производятся в Китае и предлагают надёжное качество бренда, что делает их разумным выбором для тех, кто ищет доступные и эффективные аудиорешения.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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