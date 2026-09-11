Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100U – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100U используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического USB-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном. Длина провода составляет 2 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНаушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 360 руб. 3 690 руб.590 руб. в СплитГарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНаушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный