Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный
Наушники FH300U из серии Fstyler поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и всенаправленным микрофоном. Встроенный в гарнитуру цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука и уменьшает нежелательный фоновый шум. Наушники оснащены 50-миллиметровыми драйверами, которые воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом. Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы во время разговора с друзьями или рабочих онлайн-встреч собеседник мог отчетливо слышать голос говорящего. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в -44 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 350 руб. 3 098 руб.588 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНаушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный