Top.Mail.Ru
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 1
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 2
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 3
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 1
  • Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 2
  • Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 3
  • Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geozon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Беспроводные наушники GEOZON SENSOR, Сменные силиконовые амбушюры, Зарядный кабель, Инструкция пользователя
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black

Наушники Geozon Sensor - это идеальный выбор для тех, кто любит слушать музыку без лишних проводов. Эти беспроводные наушники оснащены активным шумоподавлением, которое поможет вам полностью погрузиться в любимую музыку и забыть обо всем остальном. Наушники Geozon Sensor Black имеют внутриканальную конструкцию, что обеспечивает высокое качество звука и комфорт при ношении. Они также оснащены динамиками, которые позволяют вам наслаждаться музыкой в полной мере. Одним из главных преимуществ этих наушников является их совместимость с различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и компьютеры. Они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, который обеспечивает быстрое и надежное соединение между вашими устройствами. Наушники Geozon Sensor Black также оснащены сенсорным управлением, которое позволяет легко регулировать громкость, переключать треки и останавливать/возобновлять воспроизведение музыки. Они также имеют длительное время работы - до 25 часов на одном заряде, что делает их отличным выбором для долгих поездок или тренировок.

Отзывы о товаре Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geozon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Беспроводные наушники GEOZON SENSOR, Сменные силиконовые амбушюры, Зарядный кабель, Инструкция пользователя
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
30
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Geozon Sensor - это идеальный выбор для тех, кто любит слушать музыку без лишних проводов. Эти беспроводные наушники оснащены активным шумоподавлением, которое поможет вам полностью погрузиться в любимую музыку и забыть обо всем остальном. Наушники Geozon Sensor Black имеют внутриканальную конструкцию, что обеспечивает высокое качество звука и комфорт при ношении. Они также оснащены динамиками, которые позволяют вам наслаждаться музыкой в полной мере. Одним из главных преимуществ этих наушников является их совместимость с различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и компьютеры. Они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, который обеспечивает быстрое и надежное соединение между вашими устройствами. Наушники Geozon Sensor Black также оснащены сенсорным управлением, которое позволяет легко регулировать громкость, переключать треки и останавливать/возобновлять воспроизведение музыки. Они также имеют длительное время работы - до 25 часов на одном заряде, что делает их отличным выбором для долгих поездок или тренировок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...