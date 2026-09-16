Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
Наушники Geozon Sensor - это идеальный выбор для тех, кто любит слушать музыку без лишних проводов. Эти беспроводные наушники оснащены активным шумоподавлением, которое поможет вам полностью погрузиться в любимую музыку и забыть обо всем остальном. Наушники Geozon Sensor Black имеют внутриканальную конструкцию, что обеспечивает высокое качество звука и комфорт при ношении. Они также оснащены динамиками, которые позволяют вам наслаждаться музыкой в полной мере. Одним из главных преимуществ этих наушников является их совместимость с различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и компьютеры. Они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, который обеспечивает быстрое и надежное соединение между вашими устройствами. Наушники Geozon Sensor Black также оснащены сенсорным управлением, которое позволяет легко регулировать громкость, переключать треки и останавливать/возобновлять воспроизведение музыки. Они также имеют длительное время работы - до 25 часов на одном заряде, что делает их отличным выбором для долгих поездок или тренировок.
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