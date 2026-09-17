Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 742866
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200
Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
Беспроводная гарнитура с качественным звуком и функцией шумоподавления (ANC). Металлическое основание оголовья, складная конструкция, время работы до 60 часов.
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Бренд
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Беспроводная гарнитура с качественным звуком и функцией шумоподавления (ANC). Металлическое основание оголовья, складная конструкция, время работы до 60 часов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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