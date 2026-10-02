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Наушники A4Tech HU-7P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech HU-7P черный

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Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 1
Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 2
Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-7P черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники A4Tech HU-7P черный
1 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
350

Описание товара Наушники A4Tech HU-7P черный

Наушники-гарнитура A4TECH HU-7P черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта. Кожаные амбушюры обеспечивают максимальный изоляционный эффект и мягкий комфорт. Крючок для наушников дает возможность удобно и практично повесить гарнитуру, когда вы ею не пользуетесь.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-7P черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники-гарнитура A4TECH HU-7P черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта. Кожаные амбушюры обеспечивают максимальный изоляционный эффект и мягкий комфорт. Крючок для наушников дает возможность удобно и практично повесить гарнитуру, когда вы ею не пользуетесь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech HU-7P черный - стоимость товара 1240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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