Наушники A4Tech HU-7P черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 420463
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
350
Описание товара Наушники A4Tech HU-7P черный
Наушники-гарнитура A4TECH HU-7P черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта. Кожаные амбушюры обеспечивают максимальный изоляционный эффект и мягкий комфорт. Крючок для наушников дает возможность удобно и практично повесить гарнитуру, когда вы ею не пользуетесь.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Наушники-гарнитура A4TECH HU-7P черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта. Кожаные амбушюры обеспечивают максимальный изоляционный эффект и мягкий комфорт. Крючок для наушников дает возможность удобно и практично повесить гарнитуру, когда вы ею не пользуетесь.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech HU-7P черный - стоимость товара 1240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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