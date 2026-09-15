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Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A)

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Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 1
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 2
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 3
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 4
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 5
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 6
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 7
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 8
Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 1
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 2
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 3
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 4
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 5
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 6
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 7
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 8
  • Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655292
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
99

Описание товара Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A)

Наушники совмещают комфорт, продолжительность воспроизведения и универсальность. Они ультралегкие и идеально подходят для вашей ушной раковины, создавая баланс между внутренним и внешним давлением воздуха для идеального комфорта прослушивания. С зарядным кейсом они могут обеспечить до 32 часов воспроизведения при выключенном ANC. Со степенью защиты IPX4 эти наушники не только водонепроницаемы, но и удобны для управления благодаря сенсорным элементам управления. Наушники предлагают непревзойденное качество звука благодаря 6 мм драйверу. Они обеспечивают многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами, что обеспечивает высочайшее качество звука. Используя Bluetooth 5.3, обеспечивают лучшее соединение и передачу данных, чтобы вы могли наслаждаться приятным звуком.

Отзывы о товаре Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники совмещают комфорт, продолжительность воспроизведения и универсальность. Они ультралегкие и идеально подходят для вашей ушной раковины, создавая баланс между внутренним и внешним давлением воздуха для идеального комфорта прослушивания. С зарядным кейсом они могут обеспечить до 32 часов воспроизведения при выключенном ANC. Со степенью защиты IPX4 эти наушники не только водонепроницаемы, но и удобны для управления благодаря сенсорным элементам управления. Наушники предлагают непревзойденное качество звука благодаря 6 мм драйверу. Они обеспечивают многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами, что обеспечивает высочайшее качество звука. Используя Bluetooth 5.3, обеспечивают лучшее соединение и передачу данных, чтобы вы могли наслаждаться приятным звуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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