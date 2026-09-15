Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY Arc Buds Lite Black (BH23QT27A)
Наушники совмещают комфорт, продолжительность воспроизведения и универсальность. Они ультралегкие и идеально подходят для вашей ушной раковины, создавая баланс между внутренним и внешним давлением воздуха для идеального комфорта прослушивания. С зарядным кейсом они могут обеспечить до 32 часов воспроизведения при выключенном ANC. Со степенью защиты IPX4 эти наушники не только водонепроницаемы, но и удобны для управления благодаря сенсорным элементам управления. Наушники предлагают непревзойденное качество звука благодаря 6 мм драйверу. Они обеспечивают многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами, что обеспечивает высочайшее качество звука. Используя Bluetooth 5.3, обеспечивают лучшее соединение и передачу данных, чтобы вы могли наслаждаться приятным звуком.
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