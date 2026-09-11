Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303)
Описание товара Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) Используя Bluetooth-гарнитуру SVEN AP-B630MV, вы сможете наслаждаться качественным стереозвуком в дороге или на отдыхе, принимать звонки и вести удобный разговор, не занимая рук мобильным телефоном, или же просто общаться в Интернет-приложениях. Благодаря закрытой конструкции и мягким амбушюрам вы сможете полностью погрузиться в мелодии любимых музыкальных треков. Регулируемое оголовье поможет сделать ношение гарнитуры максимально удобным, а складная конструкция позволит компактно укладывать их в сумку во время поездок. При этом SVEN AP-B630MV обладает высокой чувствительностью в 98 дБ и широким диапазоном качественно воспроизводимых частот (от 20 до 20000 Гц). Для большей универсальности гарнитура поддерживает такие Bluetooth-профили, как A2DP, AVRCP, а также HFP и HSP. А чтобы в такой гарнитуре вести полноценный диалог она оснащена удобным встроенным микрофоном с высокой чувствительностью в -58 дБ. Это обеспечит вашему собеседнику возможность услышать ваш кристально четкий голос даже если вы говорите негромко. Также эта черная Bluetooth-гарнитура имеет удобный радиус работы в 10 м, а время автономной работы составляет целых 8 ч.
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