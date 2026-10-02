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Наушники A4Tech HU-30 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech HU-30 черный

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Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 11
Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 5
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 6
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 7
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 8
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 9
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 10
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 11
  • Наушники A4Tech HU-30 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech HU-30 черный
1 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
460

Описание товара Наушники A4Tech HU-30 черный

Представляем наушники A4TECH — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Эти накладные наушники с черным элегантным дизайном не только обеспечивают отличную звукоизоляцию, но и стильный внешний вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для общения в различных приложениях и для совершения звонков. Наушники подключаются к вашим устройствам через USB-разъем, что обеспечивает стабильное и качественное звучание. Длина кабеля составляет 2 метра, что дает свободу движения и удобство в использовании. Хоть система активного шумоподавления и отсутствует, наушники A4TECH всё равно обеспечивают хорошую шумоизоляцию благодаря своей накладной конструкции. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальную совместимость с большинством аудиоустройств, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Несмотря на проводное подключение, наушники просты в использовании и не требуют частой подзарядки, так как их чехол зарядки является проводным. A4TECH — это бренд, который зарекомендовал себя на рынке высококачественной электроники, и данные наушники станут отличным выбором для повседневного использования, будь то прослушивание музыки дома или работа в офисе.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-30 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем наушники A4TECH — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Эти накладные наушники с черным элегантным дизайном не только обеспечивают отличную звукоизоляцию, но и стильный внешний вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для общения в различных приложениях и для совершения звонков. Наушники подключаются к вашим устройствам через USB-разъем, что обеспечивает стабильное и качественное звучание. Длина кабеля составляет 2 метра, что дает свободу движения и удобство в использовании. Хоть система активного шумоподавления и отсутствует, наушники A4TECH всё равно обеспечивают хорошую шумоизоляцию благодаря своей накладной конструкции. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальную совместимость с большинством аудиоустройств, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Несмотря на проводное подключение, наушники просты в использовании и не требуют частой подзарядки, так как их чехол зарядки является проводным. A4TECH — это бренд, который зарекомендовал себя на рынке высококачественной электроники, и данные наушники станут отличным выбором для повседневного использования, будь то прослушивание музыки дома или работа в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech HU-30 черный - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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