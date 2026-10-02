Наушники A4Tech HU-30 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HU-30 черный
Представляем наушники A4TECH — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Эти накладные наушники с черным элегантным дизайном не только обеспечивают отличную звукоизоляцию, но и стильный внешний вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для общения в различных приложениях и для совершения звонков. Наушники подключаются к вашим устройствам через USB-разъем, что обеспечивает стабильное и качественное звучание. Длина кабеля составляет 2 метра, что дает свободу движения и удобство в использовании. Хоть система активного шумоподавления и отсутствует, наушники A4TECH всё равно обеспечивают хорошую шумоизоляцию благодаря своей накладной конструкции. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальную совместимость с большинством аудиоустройств, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Несмотря на проводное подключение, наушники просты в использовании и не требуют частой подзарядки, так как их чехол зарядки является проводным. A4TECH — это бренд, который зарекомендовал себя на рынке высококачественной электроники, и данные наушники станут отличным выбором для повседневного использования, будь то прослушивание музыки дома или работа в офисе.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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