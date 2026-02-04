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Наушники A4Tech HU-50 черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech HU-50 черный USB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HU-50 черный USB - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-50 черный USB - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-50 черный USB - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-50 черный USB - фото 4
  • Наушники A4Tech HU-50 черный USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники A4Tech HU-50 черный USB
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
450

Описание товара Наушники A4Tech HU-50 черный USB

При прослушивании любимых песен получить качественный звук позволят наушники с микрофоном. Они созданы с удобными квадратными амбушюрами и динамиками диаметром 40 мм, которые обеспечивают сбалансированный звук в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Регулируемое оголовье наушников рассчитано для взрослых и детей, а амбушюры из пеноматериала позволяют их комфортно использовать в течение длительного времени.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-50 черный USB

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришлось отлаживать,звук не проходил,но теперь всё хорошо,удобные,лёгкие и слышимость хорошая,спасибо!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
При прослушивании любимых песен получить качественный звук позволят наушники с микрофоном. Они созданы с удобными квадратными амбушюрами и динамиками диаметром 40 мм, которые обеспечивают сбалансированный звук в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Регулируемое оголовье наушников рассчитано для взрослых и детей, а амбушюры из пеноматериала позволяют их комфортно использовать в течение длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришлось отлаживать,звук не проходил,но теперь всё хорошо,удобные,лёгкие и слышимость хорошая,спасибо!


Купить Наушники A4Tech HU-50 черный USB - по цене 1300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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