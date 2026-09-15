Top.Mail.Ru
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 1
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 2
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 3
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 4
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 5
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 6
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 1
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 2
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 3
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 4
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 5
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 6
  • Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 240 руб.  1 639 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
1 240 руб. -24%
1 639 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
желтый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow

Представляем вам наушники Pero — идеальное сочетание стиля и передовых технологий. Эти желтые беспроводные вкладыши прекрасно подойдут для тех, кто ценит как качество звука, так и современный дизайн. Но это не только модный аксессуар: наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет совершать звонки без необходимости доставать телефон. Подключение происходит через надежную технологию Bluetooth, обеспечивая стабильное соединение и свободу движений. Наушники Pero станут идеальным выбором для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между удобством и функциональностью.

Отзывы о товаре Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
желтый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам наушники Pero — идеальное сочетание стиля и передовых технологий. Эти желтые беспроводные вкладыши прекрасно подойдут для тех, кто ценит как качество звука, так и современный дизайн. Но это не только модный аксессуар: наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет совершать звонки без необходимости доставать телефон. Подключение происходит через надежную технологию Bluetooth, обеспечивая стабильное соединение и свободу движений. Наушники Pero станут идеальным выбором для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между удобством и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - по цене 1240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...