Top.Mail.Ru
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 1
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 2
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 3
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 4
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 5
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 6
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 7
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 8
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 1
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 2
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 3
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 4
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 5
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 6
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 7
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 8
  • Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
1 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)

Благодаря Bluetooth-гарнитуре SVEN AP-B650MV вы сможете с удобством наслаждаться музыкой в прекрасном стереокачестве, не боясь при этом пропустить нужный звонок. Закрытая конструкция этой гарнитуры, в сочетании с удобными мягкими амбушюрами и излучателями с диаметрами мембраны каждого по 40 мм, обеспечат вам быстрое погружение в мир любимых мелодий. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц в сочетании с чувствительностью в 98 дБ и сопротивлением в 32 Ом позволят с удовольствием ощущать качественный звук на любимом вами уровне громкости. Удобно встроенный в корпус микрофон с высокой чувствительностью в -58 дБ позволит вам быть услышанным с высочайшей степенью четкости, даже если вы говорите в условиях внешних шумов. Работать SVEN AP-B650MV может как используя Bluetooth-профили A2DP, AVRCP, а также HFP или HSP, так и посредством проводного подключения (уже поставляется в комплекте). От одной зарядки такая гарнитура способна радовать вас звуком и чистотой диалогов до 8 ч. Весит модель 380 г и имеет стильный дизайн черного цвета.

Отзывы о товаре Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Складная конструкция
да
Описание
Благодаря Bluetooth-гарнитуре SVEN AP-B650MV вы сможете с удобством наслаждаться музыкой в прекрасном стереокачестве, не боясь при этом пропустить нужный звонок. Закрытая конструкция этой гарнитуры, в сочетании с удобными мягкими амбушюрами и излучателями с диаметрами мембраны каждого по 40 мм, обеспечат вам быстрое погружение в мир любимых мелодий. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц в сочетании с чувствительностью в 98 дБ и сопротивлением в 32 Ом позволят с удовольствием ощущать качественный звук на любимом вами уровне громкости. Удобно встроенный в корпус микрофон с высокой чувствительностью в -58 дБ позволит вам быть услышанным с высочайшей степенью четкости, даже если вы говорите в условиях внешних шумов. Работать SVEN AP-B650MV может как используя Bluetooth-профили A2DP, AVRCP, а также HFP или HSP, так и посредством проводного подключения (уже поставляется в комплекте). От одной зарядки такая гарнитура способна радовать вас звуком и чистотой диалогов до 8 ч. Весит модель 380 г и имеет стильный дизайн черного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310) - по цене 1250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...