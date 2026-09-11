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Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY)

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Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 1
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 2
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 3
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 4
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 5
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 6
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 7
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 8
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 9
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 10
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 11
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 12
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 13
Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 1
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 4
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 5
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 6
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 7
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 8
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 9
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 10
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 11
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 12
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 13
  • Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512546
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
575

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY)

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) A4 Fstyler FH200i — наушники, которые отличаются лаконичным дизайном и целым набором передовых технологий. Под корпусом установлены динамики диаметром 50 мм, обеспечивающие глубокие басы и кристальную четкость звучания. Кроме этого, FH200i укомплектованы микрофоном с шумоподавлением, благодаря чему голос всегда будет звучать разборчиво и понятно. Впечатляет и эргономика наушников: металлический каркас обеспечивает им непревзойденную прочность и долговечность, а посадка на голове становится более комфортной благодаря оголовью с двойной поддержкой. Наконец, мягкие амбушюры из экокожи изолируют от внешних шумов и не будут натирать даже после целого дня использования. Дополнительное удобство обеспечивает регулятор громкости, который разместился прямо на корпусе наушников.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) A4 Fstyler FH200i — наушники, которые отличаются лаконичным дизайном и целым набором передовых технологий. Под корпусом установлены динамики диаметром 50 мм, обеспечивающие глубокие басы и кристальную четкость звучания. Кроме этого, FH200i укомплектованы микрофоном с шумоподавлением, благодаря чему голос всегда будет звучать разборчиво и понятно. Впечатляет и эргономика наушников: металлический каркас обеспечивает им непревзойденную прочность и долговечность, а посадка на голове становится более комфортной благодаря оголовью с двойной поддержкой. Наконец, мягкие амбушюры из экокожи изолируют от внешних шумов и не будут натирать даже после целого дня использования. Дополнительное удобство обеспечивает регулятор громкости, который разместился прямо на корпусе наушников.
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