Наушники Baseus Bowie EZ10 True White (A00054300226-Z1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie EZ10 True White (A00054300226-Z1)
Наушники TWS Baseus Bowie EZ10 (белые) Погрузитесь в музыкальный мир с Baseus Bowie EZ10! Наушники позволят вам насладиться чистым, насыщенным детализированным звуком и мощными басами. Bluetooth 5.3 отвечает за надежное и быстрое соединение с минимальной задержкой. Время их работы достигает 25 часов с зарядным чехлом, а специальное приложение позволит вам использовать дополнительные функции. Надежное беспроводное соединение Проблемы с подключением остались в прошлом! В наушниках используется новейший Bluetooth 5.3, который обеспечивает стабильное и быстрое соединение на расстоянии до 10 м при более низком энергопотреблении. Вам также не придется беспокоиться о помехах и задержках! Baseus не забыла и о геймерах. Благодаря специально разработанной технологии он обеспечивает чрезвычайно низкую задержку — 0,06 с. Теперь ничто не встанет на вашем пути к очередной победе! До 25 часов работы Собираетесь в дальнее путешествие? Берите с собой наушники и слушайте музыку столько, сколько захотите! Bowie EZ10 может непрерывно воспроизводить музыку до 5 часов, плюс вы можете продлить время их работы с помощью зарядного чехла до 25 часов. Благодаря технологии быстрой зарядки Baseus всего за 10 минут зарядки наушники могут работать еще 2 часа. Встроенный светодиодный индикатор сообщит вам о состоянии заряда аккумулятора. Еще проще в использовании Управлять Bowie EZ10 стало проще, чем когда-либо прежде. Наушники оснащены интуитивно понятными сенсорными панелями, которые упрощают доступ к наиболее важным функциям. Используйте их, чтобы удобно приостанавливать и возобновлять воспроизведение, менять песню, а также отвечать, отклонять или завершать вызов. Более того, вы можете легко персонализировать сенсорные панели в специальном приложении. Больше не нужно каждый раз доставать телефон! Эргономичный дизайн Наслаждайтесь непревзойденным комфортом долгое время! Благодаря специально разработанному дизайну наушники идеально прилегают к вашим ушам, сводя к минимуму дискомфорт и неприятную боль даже при многочасовом прослушивании музыки. Вам также не придется беспокоиться о том, что наушники выпадут из ушей. В комплект также входят 3 сменные амбушюры разных размеров, поэтому вы можете еще лучше подогнать их под свои нужды. Откройте для себя новые возможности с приложением Хотите еще больше возможностей? Скачайте бесплатное приложение Baseus и свободно пользуйтесь множеством интересных функций! Благодаря ему вы можете, помимо подключения, проверять состояние заряда наушников или чехла-зарядника, настраивать параметры по своему вкусу, обновлять программное обеспечение и выбирать один из доступных режимов эквалайзера.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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