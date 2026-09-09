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Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037

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Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 1
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 2
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 3
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 4
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 5
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 6
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 7
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 8
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 9
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 10
Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 1
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 2
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 3
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 4
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 5
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 6
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 7
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 8
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 9
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 10
  • Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259104
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Комплектация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
333

Описание товара Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037

Игровые наушники Defender Warhead G-370 (64037) оснащены подсветкой и встроенным микрофоном направленного типа, который обеспечивает передачу звука в высоком качестве. Модель характеризуется широким диапазоном частот и чувствительностью, равной 94 дБ. В конструкции также есть регулятор громкости. Оплетка кабеля изготовлена из прочного синтетического материала и обеспечивает эффективную защиту провода от механического воздействия и появления заломов.Модель поставляется в комплекте с двумя парами дополнительных кожаных амбушюр, которые не подвержены износу и истиранию. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или игровой консоли используется универсальный штекер форм-фактора mini-jack, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Наушники Defender Warhead G-370 (64037) предназначены для видеоигр, а также прослушивания музыкальных композиций и аудиокниг, просмотра фильмов и общения в голосовых чатах.

Отзывы о товаре Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Комплектация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Игровые наушники Defender Warhead G-370 (64037) оснащены подсветкой и встроенным микрофоном направленного типа, который обеспечивает передачу звука в высоком качестве. Модель характеризуется широким диапазоном частот и чувствительностью, равной 94 дБ. В конструкции также есть регулятор громкости. Оплетка кабеля изготовлена из прочного синтетического материала и обеспечивает эффективную защиту провода от механического воздействия и появления заломов.Модель поставляется в комплекте с двумя парами дополнительных кожаных амбушюр, которые не подвержены износу и истиранию. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или игровой консоли используется универсальный штекер форм-фактора mini-jack, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Наушники Defender Warhead G-370 (64037) предназначены для видеоигр, а также прослушивания музыкальных композиций и аудиокниг, просмотра фильмов и общения в голосовых чатах.
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Отзывы


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