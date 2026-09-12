Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 310 красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 310 красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 310 красный - фото 1
Наушники JBL Tune 310 красный - фото 2
Наушники JBL Tune 310 красный - фото 3
Наушники JBL Tune 310 красный - фото 4
Наушники JBL Tune 310 красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 310 красный - фото 1
  • Наушники JBL Tune 310 красный - фото 2
  • Наушники JBL Tune 310 красный - фото 3
  • Наушники JBL Tune 310 красный - фото 4
  • Наушники JBL Tune 310 красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702089
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники ,документация
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х4
Вес, г.
60

Описание товара Наушники JBL Tune 310 красный

Красные внутриканальные наушники JBL для тех, кто ценит проводное подключение и удобство в деталях. Модель оснащена отсоединяемым кабелем длиной 1,2 м — его удобно заменить или убрать при хранении. В комплекте предусмотрены разъёмы jack 3,5 мм и jack 6,3 мм, а сопротивление 16 Ом делает наушники подходящими для повседневного использования с различными устройствами. Встроенный микрофон позволяет оставаться на связи, а внутриканальная конструкция помогает наушникам комфортно располагаться в ушах.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 310 красный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники ,документация
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Развернуть
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Красные внутриканальные наушники JBL для тех, кто ценит проводное подключение и удобство в деталях. Модель оснащена отсоединяемым кабелем длиной 1,2 м — его удобно заменить или убрать при хранении. В комплекте предусмотрены разъёмы jack 3,5 мм и jack 6,3 мм, а сопротивление 16 Ом делает наушники подходящими для повседневного использования с различными устройствами. Встроенный микрофон позволяет оставаться на связи, а внутриканальная конструкция помогает наушникам комфортно располагаться в ушах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 310 красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...