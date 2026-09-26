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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)

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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621453
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
485

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) Проводная гарнитура A4Tech Bloody G220S с охватывающими амбушюрами выполнена в черном корпусе облегченной конструкции, что обеспечивает комфорт для пользователя при ее долгом нахождении на голове. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете максимально сосредоточиться на игровом процессе. Наушники выполнены в металлическом корпусе и используют крепление на мягкое регулируемое оголовье, что позволяет отыскать оптимальное положение для каждого. На корпусе наушников A4Tech Bloody G220S закреплен однонаправленный микрофон с поддержкой ветрозащиты и шумоподавления. Это позволяет уменьшить фоновый шум, поэтому прослушиванию треков или общению по сети с другими игроками не будет ничего мешать. С двух сторон предусмотрено по одному динамическому излучателю диаметром 50 мм. Поддержка диапазона 20-20000 Гц дает возможность четко слышать баланс между высокими и низкими частотами, твердую середину. При этом звучание будет максимально детализированным без искажений. Подключение гарнитуры осуществляется через кабель длиной 2 м. Его тканевая оплетка не допускает изломов и повреждений. Благодаря регулятору громкости можно настроить звучание наушников под себя. Особенность модели в мерцающей разноцветной круговой подсветке.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) Проводная гарнитура A4Tech Bloody G220S с охватывающими амбушюрами выполнена в черном корпусе облегченной конструкции, что обеспечивает комфорт для пользователя при ее долгом нахождении на голове. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете максимально сосредоточиться на игровом процессе. Наушники выполнены в металлическом корпусе и используют крепление на мягкое регулируемое оголовье, что позволяет отыскать оптимальное положение для каждого. На корпусе наушников A4Tech Bloody G220S закреплен однонаправленный микрофон с поддержкой ветрозащиты и шумоподавления. Это позволяет уменьшить фоновый шум, поэтому прослушиванию треков или общению по сети с другими игроками не будет ничего мешать. С двух сторон предусмотрено по одному динамическому излучателю диаметром 50 мм. Поддержка диапазона 20-20000 Гц дает возможность четко слышать баланс между высокими и низкими частотами, твердую середину. При этом звучание будет максимально детализированным без искажений. Подключение гарнитуры осуществляется через кабель длиной 2 м. Его тканевая оплетка не допускает изломов и повреждений. Благодаря регулятору громкости можно настроить звучание наушников под себя. Особенность модели в мерцающей разноцветной круговой подсветке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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