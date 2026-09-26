Наушники A4Tech HU-11 USB Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
210
Описание товара Наушники A4Tech HU-11 USB Black
Описание товара Наушники A4Tech HU-11 USB Black Оснащена стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание. Отлично подходит для видеоконференций, онлайн-классов, и работы в колл-центрах. Точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением уменьшает нежелательный фоновый шум и делает разговор четким. Незапутывающийся кабель для надежности и долговечности использования гарнитуры. Мягкие амбушюры для комфортного ношения в течение многих часов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech HU-11 USB Black Оснащена стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание. Отлично подходит для видеоконференций, онлайн-классов, и работы в колл-центрах. Точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением уменьшает нежелательный фоновый шум и делает разговор четким. Незапутывающийся кабель для надежности и долговечности использования гарнитуры. Мягкие амбушюры для комфортного ношения в течение многих часов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Наушники A4Tech HU-11 USB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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