Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный
Инженеры тщательно поработали над конструкцией A4Tech Bloody G200, чтобы создать максимально удобные наушники, в которых можно часами играть, смотреть фильмы или болтать с товарищами в чатах. Продумано до мелочеймодель обладает облегчённым корпусом и подвесным оголовьем для комфортного использования без натяжения – даже после продолжительных баталий голова не будет уставать. Не менее важны мягкие амбушюры, не вызывающие раздражения, и плетёный кабель с коннектором 3, 5 мм, который не будет запутываться. Яркие ЭМОЦИИA4Tech Bloody G200 изготовлены из высококачественных материалов и оборудованы 50-миллиметровыми драйверами для действительно мощного звука. С такой гарнитурой ты сможешь полностью прочувствовать атмосферу на виртуальном фронте и насладиться стараниями композиторов. Также производители предусмотрели однонаправленный микрофон для общения и круговую подсветку.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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