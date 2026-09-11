Наушники A4Tech HU-10 черный/белый
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HU-10 черный/белый
Наушники A4TECH представляют собой качественное аудиоустройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эти накладные наушники оснащены удобным микрофоном, который обеспечит чистоту и чёткость звука при общении. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу передвижения, позволяя комфортно пользоваться наушниками даже на расстоянии от подключенного устройства. Модель поддерживает проводное подключение через USB-разъём, обеспечивая стабильное соединение и превосходное качество звука без потерь. Оптимальное сопротивление в 32? способствует эффективному использованию в различных условиях и с различными устройствами. Наушники A4TECH выполнены в стильном дизайне и доступны в двух классических цветах — белом и черном. Это делает их отличным аксессуаром, который будет отлично сочетаться с любым стилем. Эти наушники отлично подойдут для тех, кто ценит сочетание стильного дизайна и функциональности в одном устройстве.
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