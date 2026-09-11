Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
Если вы ищете практичную и многофункциональную гарнитуру для своего компьютера, то тогда к вам на помощь придет проводная гарнитура A4TECH Fstyler FH200U. Данная модель имеет высокочувствительные динамики, которые обеспечивают чистый и качественный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Если вы ищете практичную и многофункциональную гарнитуру для своего компьютера, то тогда к вам на помощь придет проводная гарнитура A4TECH Fstyler FH200U. Данная модель имеет высокочувствительные динамики, которые обеспечивают чистый и качественный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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