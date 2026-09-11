Наушники A4Tech HU-10 черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541440
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
253
Описание товара Наушники A4Tech HU-10 черный
Проводная гарнитура A4Tech HU-10 оптимизирована для контактных центров и домашнего использования. Динамические излучатели 40 мм формируют реалистичный звук с точностью передачи деталей и насыщенным воспроизведением частот. Микрофон расположен на подвижной штанге и отвечает за чистоту передачи голоса. Гарнитура A4Tech HU-10 имеет пластиковое оголовье с регулировкой и эргономичные амбушюры с отделкой из экокожи для комфортного прослушивания. Стабильное и простое подключение обеспечивается благодаря проводному интерфейсу подключения USB. Длина кабеля составляет 2 метра.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Проводная гарнитура A4Tech HU-10 оптимизирована для контактных центров и домашнего использования. Динамические излучатели 40 мм формируют реалистичный звук с точностью передачи деталей и насыщенным воспроизведением частот. Микрофон расположен на подвижной штанге и отвечает за чистоту передачи голоса. Гарнитура A4Tech HU-10 имеет пластиковое оголовье с регулировкой и эргономичные амбушюры с отделкой из экокожи для комфортного прослушивания. Стабильное и простое подключение обеспечивается благодаря проводному интерфейсу подключения USB. Длина кабеля составляет 2 метра.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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