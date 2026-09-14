Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 467196
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х9
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер - слушайте музыку, не подключаясь к смартфону или ноутбуку.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер - слушайте музыку, не подключаясь к смартфону или ноутбуку.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - стоимость товара 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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