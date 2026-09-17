Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)
Откройте для себя идеальный баланс свободы и качества звука с беспроводной гарнитурой Defender FreeMotion B1040 в элегантном бежевом исполнении. Эта модель создана для тех, кто ценит универсальность, комфорт и чистоту воспроизведения в любой ситуации — будь то рабочий звонок, погружение в любимую музыку или длительный игровой сеанс. Гарнитура предлагает два удобных типа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Благодаря этому вы легко переключаетесь между режимами в зависимости от обстоятельств. Встроенный аккумулятор обеспечивает до сорока часов непрерывной работы, а для полной зарядки потребуется всего два с половиной часа через современный разъём USB Type-C. Важнейшей особенностью модели является система активного шумоподавления. Она эффективно отсекает фоновый гул города, офиса или транспорта, позволяя вам полностью сосредоточиться на звуке. Закрытое акустическое оформление и полноразмерные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая не только пассивную изоляцию, но и исключительный комфорт даже при многочасовом использовании. Звуковое сердце гарнитуры — пара динамических излучателей диаметром сорок миллиметров каждый. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц с отличной детализацией. Высокая чувствительность на уровне ста пятнадцати децибел и низкое сопротивление в тридцать два Ома гарантируют мощный и насыщенный звук даже при подключении к смартфону или планшету. Микрофон гарнитуры обладает чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном, что обеспечивает чёткую и разборчивую передачу вашего голоса собеседнику. Всенаправленная система улавливает звук с одинаковой эффективностью, а поддержка профилей Hands Free и Headset делает общение во время звонков максимально удобным.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей
Отзывы о товаре Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)