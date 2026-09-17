Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)

Откройте для себя идеальный баланс свободы и качества звука с беспроводной гарнитурой Defender FreeMotion B1040 в элегантном бежевом исполнении. Эта модель создана для тех, кто ценит универсальность, комфорт и чистоту воспроизведения в любой ситуации — будь то рабочий звонок, погружение в любимую музыку или длительный игровой сеанс. Гарнитура предлагает два удобных типа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Благодаря этому вы легко переключаетесь между режимами в зависимости от обстоятельств. Встроенный аккумулятор обеспечивает до сорока часов непрерывной работы, а для полной зарядки потребуется всего два с половиной часа через современный разъём USB Type-C. Важнейшей особенностью модели является система активного шумоподавления. Она эффективно отсекает фоновый гул города, офиса или транспорта, позволяя вам полностью сосредоточиться на звуке. Закрытое акустическое оформление и полноразмерные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая не только пассивную изоляцию, но и исключительный комфорт даже при многочасовом использовании. Звуковое сердце гарнитуры — пара динамических излучателей диаметром сорок миллиметров каждый. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц с отличной детализацией. Высокая чувствительность на уровне ста пятнадцати децибел и низкое сопротивление в тридцать два Ома гарантируют мощный и насыщенный звук даже при подключении к смартфону или планшету. Микрофон гарнитуры обладает чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном, что обеспечивает чёткую и разборчивую передачу вашего голоса собеседнику. Всенаправленная система улавливает звук с одинаковой эффективностью, а поддержка профилей Hands Free и Headset делает общение во время звонков максимально удобным.