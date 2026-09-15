Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 505697
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
569
Описание товара Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
Охватывающие амбушюры минимизируют давление на ушную раковину и обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Наушники не пропускают внешние шумы и обеспечивают максимальную звукоизоляцию. Это позволяет использовать их в шумных условиях, а также в тех случаях, когда необходимо полностью сосредоточиться на игре. Тканевая оплетка кабеля препятствует спутыванию и продлевает срок службы наушников.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Охватывающие амбушюры минимизируют давление на ушную раковину и обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Наушники не пропускают внешние шумы и обеспечивают максимальную звукоизоляцию. Это позволяет использовать их в шумных условиях, а также в тех случаях, когда необходимо полностью сосредоточиться на игре. Тканевая оплетка кабеля препятствует спутыванию и продлевает срок службы наушников.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - стоимость товара 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)