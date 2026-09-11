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Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный

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Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 2
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Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 6
Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный
1 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
180

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100i – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100i используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического jack-3.5 шт.екера. Длина провода составляет 1, 8 м.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100i – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100i используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического jack-3.5 шт.екера. Длина провода составляет 1, 8 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный - данный товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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