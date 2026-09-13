Наушники Redragon Hylas (77231) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708365
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Redragon Hylas (77231) Black
Игровая гарнитура Redragon Hylas - элегантная розовая гарнитура с яркой RGB подсветкой и разъемом Jack 3.5. Она оснащена мощными 50мм драйверами, обеспечивающими высокое качество звучания. Погрузитесь в захватывающий звук и наслаждайтесь стильным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитНаушники Redragon PELIAS чёрная
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитНaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-7P
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНаушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Игровая гарнитура Redragon Hylas - элегантная розовая гарнитура с яркой RGB подсветкой и разъемом Jack 3.5. Она оснащена мощными 50мм драйверами, обеспечивающими высокое качество звучания. Погрузитесь в захватывающий звук и наслаждайтесь стильным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Redragon Hylas (77231) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Redragon Hylas (77231) Black